Mas assegura que hi ha suficients recursos per garantir l’atenció d’especialistes

La ministra de Salut, Helena Mas, ha negat que el sistema sanitari pateixi un dèficit greu de metges especialistes. En resposta escrita a la consellera general Noemí Amador, presidenta suplent del grup parlamentari d’Andorra Endavant, la ministra subratlla que el Govern manté una planificació sòlida per garantir l’atenció sanitària, reforçada amb mecanismes específics per abordar les necessitats de la població.

Mas, en resposta escrita al Butlletí del Consell General, explica que el ministeri monitora de manera constant factors clau, com ara l’evolució de la població, l’ús dels serveis sanitaris i el nombre de professionals disponibles. Aquesta anàlisi, segons la ministra, permet prevenir possibles dèficits i adaptar els recursos humans a les necessitats canviants. “El nostre objectiu és garantir una atenció sanitària àgil i eficient, amb especialistes suficients per donar resposta a la ciutadania”, assegura.

La ministra destaca el paper de la via preferent, un mecanisme que assigna als metges d’atenció primària el rol de gestionar les primeres consultes i derivar als especialistes només els casos que realment ho requereixen. Aquesta estructura optimitza l’ús dels especialistes i assegura que els casos complexos siguin atesos amb prioritat. “Els metges d’atenció primària són la porta d’entrada al sistema i un filtre essencial per evitar saturacions innecessàries”, explica.

En cas de demores significatives en l’atenció local, la titular de Salut indica que el sistema preveu derivacions a especialistes fora del país. Aquesta possibilitat es complementa amb la unitat de diagnòstic ràpid del SAAS, que aborda problemes greus amb un enfocament multidisciplinari. Segons la ministra, aquests mecanismes garanteixen que els pacients amb problemes urgents rebin una resposta adequada en el temps necessari.

Paral·lelament, el ministeri treballa en l’atracció i retenció de professionals sanitaris. Actualment, s’analitza la demografia dels col·lectius mèdics per identificar possibles dèficits i planificar les contractacions a mitjà i llarg termini. També s’estan impulsant mesures com ara la introducció de noves tecnologies, incloent-hi la telemedicina i la recepta electrònica, per millorar la coordinació entre els professionals i augmentar l’eficiència. “Les noves tecnologies són essencials per optimitzar els recursos i agilitzar l’atenció als pacients”, subratlla

MALALTIES CRÒNIQUES

Una altra prioritat és la gestió de malalties cròniques, amb l’elaboració de guies clíniques específiques que redueixen la necessitat de consultes especialitzades. Això inclou la gestió integrada de pacients crònics complexos, que afavoreix la col·laboració entre l’atenció primària i l’especialitzada. Mas destaca la col·laboració amb el Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers per ampliar les competències d’aquests professionals, especialment en el seguiment de malalties cròniques i salut mental.

Pel que fa a les urgències, la ministra assegura en la seva resposta que el sistema disposa de mecanismes suficients per atendre les necessitats més immediates. Això inclou l’atenció al servei d’urgències mèdiques i la continuïtat de l’atenció primària, amb consultes disponibles durant els caps de setmana i atenció a domicili. “Treballem per garantir que cap pacient es quedi sense l’atenció que necessita i quan la necessita”, remarca. Mas destaca que el Govern està compromès amb la millora contínua del sistema sanitari.