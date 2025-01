Andorra i Corea del Sud reforcen les relacions en l’àmbit turístic

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Andorra i Corea del Sud han signat un memoràndum d’entesa que estableix les bases per enfortir les relacions bilaterals en l’àmbit turístic, així com la cooperació en el marc d’organitzacions internacionals i el foment de la col·laboració entre empreses turístiques dels dos països. La signatura, feta entre el ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, i la segona viceministra de Cultura, Esports i Turisme de Corea del Sud, Jang Mi-ran, va tenir lloc després d’una reunió bilateral entre les dues delegacions a la Fira Internacional de Turisme (Fitur) de Madrid. Durant la trobada, que va comptar la presència dels ambaixadors dels dos països a Espanya, les parts van intercanviar impressions sobre diversos temes, com ara el canvi climàtic, el creixement sostenible o la seguretat turística.