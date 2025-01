Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Andbank Espanya ha guanyat per tercer any consecutiu el premi a la millor xarxa d’agents financers, que atorga la revista Citywire. A més, també ha obtingut el guardó a la millor banca per a alternatius, millor agent oest i millor agent del centre.