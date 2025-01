Salut treballa en estratègies per atraure i retenir professionals

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El ministeri de Salut està treballant en l'estudi de diverses estratègies per atraure i retenir professionals, així com analitzant l'evolució del nombre de professionals sanitaris. Així ho ha explicat la ministra de Salut, Helena Mas, en resposta a les preguntes formulades per la consellera general d'Andorra Endavant, Noemí Amador. Mas també ha remarcat que en el cas que el ministeri detecti una mancança rellevant en alguna especialitat mèdica, posarà en funcionament mecanismes per disposar dels especialistes que faltin, via contractació per part del SAAS o atorgant autoritzacions per als professionals que exerceixen per compte propi.

El ministeri treballa en una guia clínica per al pacient crònic complex que permetrà la gestió d'aquests pacients de forma integrada i coordinada entre l'atenció primària i especialitzada, i en reduirà les complicacions i, per tant, les consultes especialitzades, segons ha contestat Mas. A banda d'aquesta guia, la ministra ha apuntat que també s'està elaborant guies clíniques per a l'atenció de les patologies cròniques més prevalents.