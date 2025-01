El PS pregunta pel funcionament del programa d'ajuts a l'habitatge de lloguer

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El conseller general del Partit Socialdemòcrata (PS), Pere Baró, ha entrat una bateria de preguntes escrites per preguntar sobre el programa d'ajuts a l'habitatge de lloguer. En concret, Baró demana per què només es poden tramitar amb certificat digital i per què no es poden fer des del servei de tràmits dels comuns. Aquesta pràctica, exposen al comunicat, incompleix l'article 107 del Codi de l'Administració.