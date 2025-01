Mor Joan Planes Vila, dissenyador de les fonts de la Rotonda

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

L'empresari Joan Planes Vila ha mort aquest dijous als 83 anys. Nascut a Estamariu, va fundar i dirigir l'empresa Fluidra, dedicada al sector de les piscines, que va esdevenir la dissenyadora de les fonts de la Rotonda. Joan Planes va marxar de jove d'Estamariu per anar a estudiar al seminari, però ell va no volia ser capellà i va abandonar el seminari per anar a estudiar mecànica a l'escola industrial de Barcelona. A partir d'allà, va començar la seva carrera empresarial i el 1969, va fundar l'empresa Astral Construcciones Metálicas, origen de Fluidra.

Joan Planes es retirà de la primera línia el 2006, any de llançament a la borsa de Fluidra, i en va deixar al càrrec al seu fill, Eloi Planes. L'empresari va esdevenir president i fundador de diverses organitzacions catalanes, entre elles la fundació Sant Vicenç d'Estamariu. El petit de 8 germans de Cal Sovei d'Estamariu també va crear la Fundació privada Planes Corts el 2022, on n'era el president, amb l'objectiu d'impulsar el desenvolupament local dels pobles d'Estamariu i Bescaran i revertir la despoblació. El seu lema era "retornar a Estamariu tot el que Estamariu li havia donat". Gràcies a la seva trajectòria professional, el 2011 va rebre el Premi Cambra al mèrit empresarial de la Cambra de Comerç de Sabadell, i el 2013 el Govern de Catalunya li va concedir la Creu de Sant Jordi.

El tanatori es farà a Sant Cugat a partir d'avui a les cinc de la tarda i l'enterrament tindrà lloc el dissabte a les dotze del migdia a Estamariu.