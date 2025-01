Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Les entitats religioses requeriran de 20 membres per poder constituir-se, segons fixa la llei aprovada avui a la sessió del Consell General amb els vots favorables del grup de la majoria, Concòrdia i Socialdemòcrates. Andorra Endavant s’ha abstingut. Tal com ha destacat la ministra de Justícia I Interior, Ester Molné, aquesta "és una demanda històrica d’algunes entitats del país" i "són un instrument per a garantir la llibertat religiosa".

La presidenta suplent del Grup Parlamentari Concòrdia, Núria Segués, ha assenyalat que "és important disposar d’una nova norma" que pugui permetre evitar "buits legals que vulnerin els drets religiosos". Segons Segués, fer créixer el nombre de membres és una eina "restrictiva" i que pot esdevenir "de control social".

Per la seva part, la consellera general i presidenta del grup parlamentari Socialdemòcrata, Susanna Vela, ha assenyalat que "encara queda molt de treball" i que perquè aquesta llei sigui efectiva s’hauria de donar també una "assistència religiosa a presons i hospitals". Vela ha aprofitat l'avinentesa per a recordar el Govern que "es continuï treballant en la llei d’asil".

Fa uns dies la comissió legislativa de Justícia i Interior va elevar de cinc a vint el nombre de membres necessaris per poder constituir una entitat religiosa al Principat. Entre els requisits també es trobava la participació d’una persona major d’edat amb plenitud dels seus drets. La modificació va ser fruit d’una esmena demòcrata. El concepte d’entitat religiosa inclou esglésies, confessions i comunitats religioses i les entitats ja conformades associacions tindran un termini de dos anys per a inscriure’s.