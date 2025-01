Publicat per Daniel Muñoz Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

L’exministre Eric Jover serà el nou president de l’Autoritat Financera Andorrana (AFA) després dels vots favorables del grup de la majoria i amb els vots en contra d'Andorra Endavant i l’abstenció del Partit Socialdemòcrata i Concòrdia durant la sessió d’avui del Consell General. El nomenament ha tirat endavant en segona votació per majoria simple, ja que en la primera votació es requeria el suport de 19 consellers, dos terços de la Cambra, i només hi ha hagut 16 vots favorables.

El ministre de Finances, Ramon Lladós, ha destacat que la proposta ve avalada per “la trajectòria i experiència” necessària per a ocupar el càrrec i que “no és fàcil trobar aquest tipus de perfils en el sector públic”.

El president del grup parlamentari de Concòrdia, Cerni Escalé, ha refermat l’abstenció del seu partit perquè aquest nomenament “desdibuixa la línia entre l’estat i partit”, ja que “s’està posant en càrrecs de direcció política a persones amb simpatia amb Govern”. Així i tot, reconeixen que el perfil del senyor Jové s’ajusta per coneixements al lloc de treball. La presidenta suplent del grup parlamentari Socialdemòcrata, Judith Casal, ha justificat l’abstenció al·legant que Jover “té una gran trajectòria” i que “és una persona independent al propi sector financer”, però que “ens hagués agradat que tingués una neutralitat política més marcada”. Per Andorra Endavant, Noemí Amador ha justificat el vot en contra "per respecte a la ciutadania" i ha recordat que Jover “va haver de dimitir per no pagar impostos”.

Eric Jover va ser ministre d’Educació (2015-2019) i de Finances i portaveu (2019 -2023) i substituirà en el càrrec Raül González. La trajectòria política d’Eric Jover va paral·lela al naixement de DA i a les victòries electorals des del 2011.