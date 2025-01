Inspecció de Treball emet finalment la resolució i decapita el comitè del SAAS

Publicat per Joan Ramon Baiges Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Punt i a part, i guió obert i incert. Inspecció de Treball ha lliurat finalment per escrit a través d’una resolució el seu parer sobre el conflicte en el comitè d’empresa del SAAS, en què fins ara Jordi Fabra feia de president de facto, però sense cap suport legal. La resposta no ha suposat cap proposta perquè ja s’havia comunicat oralment i els representants dels treballadors exigien un document per escrit per deixar constància que Inspecció de Treball no reconeix Fabra com a president i convida el comitè a convocar eleccions per omplir les vacants, com a mínim parcials.