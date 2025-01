Govern recomana els productes menstruals reutilitzables

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Govern ha publicat un vídeo a les xarxes socials on recomana utilitzar els productes menstruals reutilitzables. Segons exposa l'executiu aquests tipus de productes tenen beneficis pel cos, com per exemple, tenir menys risc d'infeccions. A més, representen una alternativa més sostenible, ja que estan fets de "fibres naturals i silicona mèdica". Els mètodes d'un sol ús, per contra, "contenen molts plàstics, com la compresa que té un 90%".

Govern destaca que contribueixen a la prevenció i a la minimització de residus, ja que una persona que utilitza productes d'un sol ús genera "180 quilos de residus", mentre que una persona que utilitza la copa o la calça reutilitzable "només generarà 2,4 quilos de residus al llarg de la seva vida".