El govern promet revisar el salaris

El Govern revisarà a l’alça les graelles salarials dels treballadors del cos de Duana. El cap de l’executiu, Xavier Espot, va reiterar ahir a la tarda el compromís de millorar els salaris per ajustar-los a l’increment del cost de la vida. Espot va assegurar, a més, que la voluntat del Govern és ampliar els efectius del cos amb 13 agents, dos caps de brigada i tres administradors. Cal recordar que fa uns dies ja van incorporar-se sis agents al cos, format actualment per 45 funcionaris assignats als punts fronterers.

Diada de la Duana, ahir al Centre de Congressos.Fernando Galindo

Segons va confirmar el ministre de Finances, Ramon Lladós, durant les pròximes setmanes el Govern disposarà del primer informe sobre la proposta de millora dels salaris dels cossos especials, incloent-hi el cos de Duana. Lladós va recordar, a més, que calia posar al dia el sistema de retribució, implementat fa més de 20 anys i no actualitzat mai fins ara: “Després d’aquestes setmanes d’anàlisi [...] ja hi ha un estudi de les deficiències del sistema retributiu actual [...], tant en equitat interna com en competitivitat externa”, és a dir, en comparació amb altres funcionaris dels països veïns que fan una feina semblant.

AGÈNCIA TRIBUTÀRIA

Pel que fa als treballs per posar en marxa una agència tributària única, el ministre de Finances va assenyalar que els tècnics del Govern i dels set comuns estan estudiant conjuntament el projecte. Lladós va reiterar que en les discussions no hi han participat els polítics. “Ha quedat clar que aquest esforç és purament operatiu i d’eficiència”, va afirmar el mandatari.

Lladós, finalment, va defensar que crear una agència tributària única és una necessitat per a Andorra. “No es pot permetre com a país que quan hagis de pagar impostos hagis d’anar a vuit administracions diferents”, va remarcar.

Referent a l’adaptació a l’acord d’associació amb la Unió Europea, tant Espot com Lladós van coincidir que el pacte amb Brussel·les no comportarà cap canvi substancial en el funcionament de la duana.