Formació del personal per atendre crisis en pacients de salut mental

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Els professionals dels serveis de Salut Mental segueixen una formació contínua per atendre situacions de crisi en els pacients, així com en l'ús de contenció verbal i gestió de conflictes. Així ho ha fet públic Govern, a través d'una resposta escrita, contestant a la pregunta de la consellera general d'Andorra Endavant, Noemí Amador Pérez. Segons explica l'executiu, la formació permet ajudar a implementar el model de contenció zero, que busca reduir l'ús de mesures restrictives.

Un altre element que se segueix per millorar les condicions dels serveis de Salut Mental, és l'elaboració d'un Pla de formació anual, fet pel Servei Andorrà d'Atenció Sanitària (SAAS), on cada cap de servei determina la formació que el seu personal necessita. També, assenyala l'executiu, es revisen i actualitzen els protocols, perquè "s'adaptin a les necessitats actuals dels pacients".

Pel que fa a l'atenció centrada en el pacient, s'han promogut sistemes de seguiment per facilitat que s'integri. Una iniciativa que es reforça amb la implementació d'un programa de gestió telefònica per fer seguiment de pacients amb risc d'autòlisi després de l'alta hospitalària.