Espot es reuneix amb el Col·legi de Psicòlegs

El cap de Govern, Xavier Espot, s'ha reunit aquest matí amb el Col·legi de Psicòlegs per tractar la col·laboració amb aquest sector. Durant la trobada, s'ha parlat dels principals projectes que es treballen conjuntament, com pot ser la inclusió de la neuropsicologia a la cartera de serveis mèdics de la CASS. Espot també ha mantingut una reunió amb el Col·legi Oficial d'Òptics i Optometristes del Principat, per tractar el treball que es dur a terme des de Govern per a l'actualització de la regulació de les prestacions d'òptica, segons ha informat el cap de Govern a les seves xarxes socials.