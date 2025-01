Els xofers de Coopalsa tornaran a fer horari intensiu

La taula d’arbitratge dona la raó als xofers de Coopalsa en dues de les set reclamacions que van presentar la setmana passada. Tal com va explicar al Diari un dels membres del comitè d’empresa, Marcelo Orieta, els conductors recuperaran “l’horari intensiu de vuit hores, amb mitja de descans”, i els “dos dies de descans” que tenien fins fa uns mesos, quan la companyia els va canviar les condicions “sense previ avís”. Coopalsa tindrà quinze dies a partir del dia d’ahir, que es va fer públic el veredicte del laude, per refer la planificació de torns sobre la base de 40 hores setmanals repartides en una setmana laboral de cinc dies. “Ha sigut un camí complicat, però estem contents. Ara hem de seguir lluitant pels drets de la resta de companys”, va relatar Orieta.

De les cinc demandes restants presentades per part dels conductors, han quedat fora de l’arbitratge un total de quatre i la cinquena haurà de ser resolta a través dels tribunals jurisdiccionals d’Andorra. Segons Orieta, treballadors i empresa han convingut “seguir negociant les pujades salarials fora d’aquesta taula”, pel “bé de tothom”. Les rebaixes, tal com van explicar membres del comitè, eren d’aproximadament 300 o 400 euros per als conductors que portaven més temps.

Per la seva part, Coopalsa va mostrar el descontentament amb el laude arbitral emès, ja que “no el considerem ajustat a dret”, i “el valorem contrari als interessos de l’organització i de la mobilitat pública al Principat”. Segons va defensar la companyia en un comunicat de premsa, sempre “s’ha treballat intensament per defensar els interessos de l’empresa i dels seus usuaris i de conformitat amb la legislació vigent”.

L’empresa d’autobusos va lamentar que “la decisió adoptada no hagi considerat aspectes fonamentals que són clau per a una resolució fonamentada en dret” i que sigui “justa i equitativa del conflicte”. Tot i les dificultats del procediment, hem de ressaltar que l’acte de conciliació prèvia va permetre assolir un acord sobre dues de les pretensions del comitè d’empresa”, van detallar. La taula d’arbitratge és una eina que permet a les dues parts d’un conflicte exposar les diferents versions i les proves que les corroboren, mentre que un àrbitre s’encarregarà d’escoltar i emetre un laude que es va fer públic durant el matí d’ahir. Aquest té la mateixa força que una sentència dictada en un judici.

Fa uns dies, l’advocat de Coopalsa, Marc Maestre, va assenyalar que “arbitratges n’hi ha hagut molts a la història d’Andorra”, però que, segons li van confirmar des del departament de Treball, en el context de “conflictes col·lectius és el primer” cas que es dona. Coopalsa és l’explotadora de les línies de transport públic de viatgers L2 (Andorra la Vella-Encamp), L3 (Andorra-Soldeu), L4 (Andorra la Vella-el Pas de la Casa), L5 (Andorra la Vella-Arinsal), L6 (Andorra la Vella-Ordino) i la Línia Circular (Andorra la Vella-Escaldes).

RECLAMACIONS DELS XOFERS

El conflicte s’ha anat tensant les últimes setmanes. A les denúncies sobre l’empitjorament de les condicions laborals, se n’han sumat d’altres, com ara que xofers contractats, majoritàriament de Llatinoamèrica, “estan fent la feina amb el carnet d’autobús petit”, mentre “esperen a obtenir el certificat corresponent”, va explicar Orieta en declaracions al Diari fa unes setmanes. Depèn de l’acord que Andorra tingui amb el país de procedència que l’homologació d’aquesta titulació pugui variar o trigar més temps.

Orieta també va parlar de “la injustícia” que li sembla que als nous companys que estan arribant a l’empresa “se’ls estan oferint pitjors condicions” que “les que ja tenim les persones que portem més temps”, i “hem vist empitjorar les nostres”.

Segons el comitè, cada mes abandonen l’empresa entre cinc i deu treballadors per les condicions actuals. “Hi ha xofers que portaven molt de temps i que no aguanten més. Per exemple, tinc dos companys que han hagut de demanar la baixa laboral”, va relatar. El membre del comitè valora la figura del conductor de bus, atès que “quan hi ha un problema amb el servei sempre es posa la mirada sobre ell”.

EL CONFLICTE

1 INTERCANVI DE POSICIÓ A LA MEDIACIÓ

Durant el mes de desembre, conductors i empresa van tenir uns primers intercanvis per exposar la posició de cada part. No es va arribar a cap acord.

2 UNA MÉS QUE POSSIBLE VAGA DE SERVEIS

Com a mesure de pressió, els xofers van anunciar una possible vaga dels serveis de cara a aquesta setmana, que al final no s’ha dut a terme.

3 L'ARBITRATGE COM A ÚLTIMA POSSIBILITAT

Divendres de la setmana passada, comitè d’empresa i Coopalsa van veure’s les cares de nou en una reunió on van exposar les postures davant d’un àrbitre.