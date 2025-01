Declarats d’interès nacional els 54 pisos per a la gent gran

Publicat per Daniel Muñoz Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El Govern ha aprovat com a projecte d’interès nacional la construcció a Sant Julià de l’edifici d’habitatges de preu assequible amb serveis per a la gent gran, on també s’inclourà un centre de dia. Tal com va assenyalar ahir el portaveu de l’executiu, Guillem Casal, en la roda de premsa posterior al consell de ministres, s’ha hagut d’apostar per aquesta opció perquè els plans presentats no “s’ajustaven al pla d’urbanisme de la parròquia” i a “la volumetria requerida”. Amb aquesta nova categoria, “l’interès nacional de l’obra prevaldria” i no hi hauria cap “problema per a la construcció”. Casal va explicar que els projectes d’interès nacional només es poden declarar en el moment que l’obra implicada es destini a la dotació de serveis de caràcter sanitari o assistencial. El també ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia va assenyalar que aquesta mesura “referma la voluntat del Govern per acabar amb la manca d’habitatge assequible”.