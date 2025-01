El Consell crea la Xarxa de Dones Parlamentàries per promoure la igualtat

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Els grups parlamentaris i el conseller no adscrit han presentat una proposta d’acord per crear la Xarxa de Dones Parlamentàries del Consell General, amb votació prevista per al 6 de març, abans del Dia internacional de la dona. L’objectiu és institucionalitzar una eina per promoure la igualtat efectiva entre homes i dones i enfortir els vincles amb la societat civil. La xarxa inclourà síndiques, subsíndiques i conselleres generals, tant en actiu com exmembres, i comptarà amb finançament públic. Aquesta iniciativa segueix el model impulsat per l’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa i busca convertir Andorra en un referent en la igualtat de gènere.