La capacitat de finançament exterior és de 494,33 milions d'euros l'any 2023

La capacitat de finançament exterior d'Andorra el 2023 va ser de 494,33 milions d'euros, segons l'informe publicat pel departament d'Estadística, la qual cosa suposa un augment respecte al 2022, quan la xifra se situava en 373,29 milions d'euros. En referència al pes de la Balança de pagaments sobre el PIB, aquest equival al 14,1% per l'any 2023, situant a Andorra per davant de països com Països Baixos o Dinamarca i només per darrere de Noruega.

En aquest sentit, la partida de béns i serveis representa el 84,1%, amb un saldo de 418,71 milions d'euros, mentre que la renda primària representa el 24,7%, amb un saldo de 122,89 milions d'euros. La renda secundaria suposa un -8,8% amb un saldo negatiu de 43,77 milions d'euros. La significació del compte de béns i serveis posa de manifest que el Principat es exportador de serveis, amb 1.941,34 milions d'euros, i importador de béns, amb -1.522,62 milions d'euros.

Pel que fa al compte financer, aquest equival a 472,91 milions d'euros per a l'any 2023. La inversió directa té un saldo negatiu de 50,11 milions d'euros, la qual cosa significa que el país té contrets uns passius envers la resta del mín. El saldo de les inversions en cartera és de 343,85 milions d'euros, mentre que el de les altres inversions s'enfila fins a 270,67 milions d'euros.