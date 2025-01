Baró destaca el Pla integral per al bon ús de les tecnologies

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El ministre de Relacions Institucionals, Educació i Universitats, Ladislau Baró, ha destacat el Pla integral per al bon ús de les tecnologies a les escoles en el discurs inaugural de l'Any europeu de l'educació per a la ciutadania digital del Consell d'Europa. L'acte s'ha celebrat aquest dijous ha Estrasburg, França, i el ministre ha subratllat les accions estratègiques que ha implementat el Govern del Principat per reforçar l'aprenentatge i l'ús de les tecnologies digitals.

"Hem realitzat diagnòstics exhaustius sobre l'ús de les tecnologies a l’aula i estem treballant per a incorporar les competències digitals i el pensament computacional en els programes escolars. A més,

a través d’aquest Pla Integral, estem dissenyant un protocol de certificació de les tecnologies abans de la seva introducció a l’aula. Aquesta aproximació té com a objectiu racionalitzar l’ús de les eines digitals, garantint així el seu veritable aportament pedagògic mentre es minimitzen els riscos per als infants", ha dit Baró.

El ministre ha assenyalat que "l’Any europeu de l’educació per a la ciutadania digital és una oportunitat única per compartir les bones pràctiques entre els estats membres del Consell d’Europa, coordinar estratègies i establir un calendari comú perquè la digitalització sigui una eina que enforteixi la cohesió social i la vida en democràcia". En aquest sentit, Andorra ha estat un dels primers països en signar la Convenció del Consell d'Europa sobre la intel·ligència artificial i els drets humans.