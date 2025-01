Andorra va rebre 9,6 milions de visitants l'any passat

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La xifra de visitants va augmentar un 3% l'any passat i va sumar 9.646.656 persones, que suposen 278.960 més que les 9.367.696 registrades el 2023, segons publica Estadística. L'increment s'ha produït en aquest mateix percentatge entre els turistes, amb 4.167.614 persones que van fer nit al país, i els excursionistes, 5.479.042, persones que van passar només unes hores al Principat. Les dades mostren que el 2024 s'ha tancat amb un balanç lleugerament a la baixa de visitants espanyols, que freguen els 4,2 milions amb un descens del 0,6%, que és més acusat entre els turistes, amb 21.333 entrades menys.

El que ha crescut és l'arribada de visitants d'altres nacionalitats. Aquest grup puja un 12,9% fins a 1.451.780 persones, amb pujada d'excursionistes i també de turistes. I el nombre de visitants francesos també augmenta, especialment entre els que van fer estada al país, que sumen 724.433, quasi un 6% per sobre del registre del 2023.

Estadística destaca que el desembre es van sumar 824.694 visitants, un 4,5% més que el mateix mes de l'any anterior. En aquest cas va pujar un 6% l'arribada d'espanyols, 485.588, i va baixar un 1,9% la de francesos, que es va quedar en 209.712, amb més caiguda dels excursionistes.

El recull de dades del 2024 ressalta que la pernoctació mitjana ha estat un 2,2% superior a la de l'any precedent. Les xifres de desembre indiquen que puja a 2,7 nits la mitjana d'estada dels francesos i es mantenen en 2,8 nits la dels espanyols i en 3,7 la del col·lectiu de turistes d'altres nacionalitats. Un total de 856.716 turistes han fet nit a hotels, quasi 151.000 a habitatges d'amics o familiars, 117.882 a habitatges d'ús turístic i 95.650 a apartaments turístics. Escaldes lidera les pernoctacions per zona d'allotjament amb poc més de 300.000 estades, Andorra la Vella en suma 250.076 i Encamp, 230.539.

El motiu de la visita al Principat de gairebé la meitat de les persones han estat les compres, un 22,4% ha vingut per practicar esport i un 8,3% per passejar per la muntanya.

Més entrades de vehicles

L'increment de visitants s'ha traduït en una pujada del flux de vehicles per les fronteres d'un 2,2%, que correspon a 4.312.664 registres. L'entrada de turismes ha augmentat un 2,7% per la frontera amb França i un 0,8% per la del riu Runer. I el moviment de vehicles pesants ha anat a la baixa pel Pas, amb un descens del 14,1% que es concreta en 11.390 el mes passat i 13.255 el desembre anterior. L'entrada de mercaderies s'ha anat a la frontera espanyola que passa de 124.809 a 135.112.

Les entrades del desembre han anat a l'alça en un 5,9%, amb l'arribada de 386.435 vehicles. El flux ha estat menor per la frontera francoandorrana pel tancament dels accessos que van decidir les autoritats veïnes durant els episodis de temporals de neu i vent. La baixada ha estat d'un 9,3% en el cas dels turismes i del 62,3% per als vehicles pesants. El trànsit es traslladar a la frontera sud amb un increment del 13,2% per als turismes i també va baixar el de camions, que va ser un un 2,7% inferior amb 232 unitats menys que els 8.610 del desembre del 2023.