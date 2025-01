Andorra i Corea del Sud enforteixen les relacions en l'àmbit turístic

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Andorra i Corea del Sud han signat un memoràndum d'entesa que estableix les bases per enfortir les relacions bilaterals en l'àmbit turístic, així com la cooperació en el marc d'organitzacions internacionals i el foment de la col·laboració i contactes entre empreses turístiques dels dos països. La signatura, feta entre el ministre de Turisme i Comerç Jordi Torres, i la segona viceministra de Cultura, Esports i Turisme de la República de Corea, ha tingut lloc després d'una reunió bilateral entre les dues delegacions a la Fira Internacional de Turisme (Fitur) de Madrid. Durant la trobada, que ha comptat amb els ambaixadors dels dos països a Espanya, les parts han intercanviat impressions sobre diferents temes, com ara el canvi climàtic, el creixement sostenible o la seguretat turística.

El ministre Torres ha apuntat que "Andorra i Corea comparteixen valors i posicions, per la qual cosa el memoràndum ens ajuda a encetar un nou capítol en les nostres relacions i és una clara mostra de la voluntat per treballar conjuntament en benefici d’ambdós països". L'acte s'ha fet coincidir amb la commemoració del 30è aniversari de l'establiment de relacions diplomàtiques d'ambdós països.

La delegació andorrana també ha mantingut reunions amb operadors turístics i empreses estrangeres que treballen amb el mercat andorrà, amb la voluntat de reforçar les relacions comercials i explorar noves oportunitats de col·laboració. A més, durant les trobades s'ha posat en relleu la necessitat d'adaptar-se a les noves tendències del sector així com la promoció del turisme prèmium.