Andbank Espanya guanya el premi a la millor xarxa d'agents financers

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Andbank ha guanyat per tercer any consecutiu el premi a la millor xarxa d'agents financers financers, que atorga la revista Citywire. Alhora, ha obtingut el guardó a millor banca per a alternatius, millor agent oest per a María Jesús Soto i millor agent del centre per a José Manuel Soriano. "Aquests premis reconeixen el treball constant d'un equip amb una gran vocació per la cerca de l'excel·lència i la professionalitat", ha afirmat el director de la xarxa d'agents d'Andbank, Andrés Recuero.