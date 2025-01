Vuit bombers s'incorporen al cos de manera definitiva i tres en període de prova

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Vuit bombers, de nivell C1, s'incorporen al cos de manera definitiva, per cobrir les places vacants. Els agents han superat de manera satisfactòria el període de formació i de prova i aquest dimecres s'ha aprovat el seu nomenament. Al mateix temps, tres efectius més, del mateix nivell, han ingressat al cos en període de prova, després de superar l'etapa de formació. Els tres bombers hauran de cloure positivament aquesta fase, que durarà 12 mesos, per ser nomenats definitivament.

D'altra banda, quatre agents penitenciaris, en qualitat de Sotsoficial Primera, han començat el període de formació de dos mesos, mitjançant un procés de promoció interna.

Cinc llicències de taxis adaptats

L'executiu ha aprovat l'adjudicació de cinc noves llicències de taxis adaptats per a persones amb discapacitat i mobilitat reduïda. La intenció, informa Govern, és incrementar la quantitat de vehicles que siguin accessibles per aquests tipus de persones, i està previst que les futures noves llicències hagin de tenir aquest aspecte en compte per atorgar-les. Actualment, es disposen de 10 vehicles adaptats del total de setanta que disposen de llicència.