Primer contacte entre Patrice Faure i els diferents grups parlamentaris

El representant personal del Copríncep francès, Patrice Faure, es va reunir ahir amb els presidents dels grups parlamentaris. Les trobades van tenir una durada de quinze minuts i van servir per establir un primer contacte. Faure, acompanyat de Robert Maure, director de gabinet de la delegació del Copríncep francès, va mantenir una trobada amb Jordi Jordana i Maria Martisella (Demòcrates) per tractar aspectes vinculats amb les relacions entre els dos països i altres temes d’actualitat com l’acord d’associació amb la UE o la qüestió de l’avortament. Quant al grup de Concòrdia, els representants Cerni Escalé i Núria Segués van traslladar a Faure la seva posició sobre la llei òmnibus, el referèndum i l’avortament. Les representants del PS, Judith Casal i Susanna Vela, van abordar els mateixos temes que Concòrdia amb el representant.