La policia espanyola celebra els 200 anys a la frontera

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Efemèride distingida a la policia nacional espanyola. El director general, Francisco Pardo, va visitar ahir al matí la frontera del riu Runer per commemorar el bicentenari del cos de seguretat. Pardo va trobar-se, primer, amb els agents destinats per desplaçar-se, després, a la unitat de documentació, on va descobrir una placa commemorativa d’aquesta celebració i va agrair als 35 agents desplaçats la “contribució en la missió constitucional que tenen assignada i el seu gran treball per la seguretat i el benestar d’aquest territori”. Pardo també va destacar que els policies nacionals de la unitat de documentació “realitzen una transcendental i importantíssima gestió de producció documental”, i va posar sobre la taula que l’any passat es van expedir més de 8.000 documents d’identitat, 2.750 passaports i més de 1.800 targetes d’identitat d’estrangers.

Més tard, a la tarda, Pardo va visitar la Seu per assistir a una taula rodona en què es van repassar els 200 anys de la policia nacional i l’activitat de col·laboració desenvolupada a la Seu d’Urgell i a la frontera amb Andorra. Pardo va destacar la presència històrica del cos a la zona i les relacions amb els agents del Principat. Durant la taula rodona, a més, Pardo va recordar que el cos espanyol desenvolupa funcions de documentació a la Seu des del 1824, any en què es van començar a tramitar passaports i cèdules d’identitat (competència exclusiva de la policia dos segles després), crear el cens de residents o concedir les llicències per a l’ús d’armes.