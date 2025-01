Un menor de 15 anys cau des d'un primer pis a un hotel d'Incles

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Ensurt el que es va viure la nit d'ahir, cap a les 23:15 hores, amb un menor de 15 anys com a protagonista. L'escolar, allotjat juntament amb els seus companys a un hotel d'Incles, va caure des d'un primer pis cap a la planta baixa, la qual cosa suposa tres metres d'alçada, segons informa la policia. Els agents, que van rebre l'avís dels Serveis d'Emergència (SUM), per protocol, es van desplaçar al lloc dels fets per investigar el succés, i es va constatar, després de parlar amb els testimonis, que la caiguda va ser accidental. El noi va ser atès pel SUM i en cap moment va perdre la consciència, però va ser traslladat a l'hospital per valorar l'abast de les lesions, on va rebre l'alta poc després, sense ferides greus.