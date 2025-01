Marticella afirma que l’equilibri del creixement urbanístic i demogràfic passa pel control migratori

Jordi Marticella, president de l’Associació de Propietaris de Béns Immobles d’Andorra, afirma que la solució per equilibrar el creixement urbanístic i demogràfic passa pel control migratori. “No pot ser que cada any assumim quantitats tan altes de gent. Ens preguntem on es col·loquen. Hi ha alguna cosa que no lliga, ja que el mercat de l’habitatge de lloguer és escàs”, ha dit Marticella durant la seva intervenció a la comissió d’estudi per assegurar un creixement urbanístic sostenible del Consell General. Ara bé, si el problema és l’escassetat d’oferta residencial, una de les propostes de Marticella per fomentar la construcció d’habitatge és reformar la llei urbanística per poder convertir sòl agrícola en residencial. Sobre els preus del lloguer, Marticella ha declarat que “el problema no el tenim amb la gent que ja en paga un”, ja que “la gran majoria de llogaters paguen preus inferiors als que marca el Govern per als pisos de lloguer assequible”. “El problema el tenen les persones que busquen un pis avui”, ha reconegut.