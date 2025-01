Govern reitera el compromís de revisar a l'alça la graella salarial dels duaners

Publicat per Víctor González Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El cap de Govern, Xavier Espot, ha reiterat el compromís del Govern, avui a la tarda en la diada de la Duana, de revisar a l'alça la graella salarial dels duaners, així com de la resta de cossos especials, per adequar-los a l'increment del cost de la vida. Espot també ha recordat que l'any passat van incorporar-se sis nous agents al cos, i ha assegurat que la voluntat de l'executiu és ampliar els efectius amb 13 agents, dos caps de brigada i tres administradors més. El mandatari, a més, ha afirmat que la creació d'una agència tributària única és una necessitat, ja que agilitzarà els tràmits per als contribuents. El ministre de Finances, Ramon Lladós, ha apuntat que els tècnics dels comuns i del Govern estan estudiant el projecte.