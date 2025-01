Govern avança més de 2 milions d'euros de subvencions a les federacions esportives

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Govern ha avançat el pagament de 2.154.938,31 euros de les subvencions previstes per al 2025 a les federacions esportives, tal com ha informat el ministre Guillem Casal, a la roda de premsa posterior al consell de ministres. La iniciativa, a proposta de la titular d'Esports, Mònica Bonell, s'ha tirat endavant per "facilitar la liquiditat de les federacions durant els primers mesos de l'any i fer front a les despeses previstes".

Aquesta mesura, que ja es va prendre l'any passat, s'ha fet en referència amb l'import atorgat l'any 2023, per tant, s'han avançat set dotzenes parts de la subvenció rebuda aquell any. La partida total prevista és de 4.417.704,17 euros.