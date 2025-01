Forné proposa a la Generalitat allargar el tramvia fins a la Seu

Publicat per Gerard E. Mur Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El secretari d’Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat, David Forné, va exposar ahir a la consellera de Territori, Habitatge i Transició Energètica de la Generalitat, Sílvia Paneque, la possibilitat de connectar la futura línia de tramvia intern (que connectaria Sant Julià de Lòria amb Escaldes-Engordany) amb la Seu d’Urgell. Per a Forné, aquesta prolongació del projecte permetria oferir un sistema de transport sostenible col·lectiu a tots els ciutadans que han de moure’s entre el Principat i la capital de l’Alt Urgell, especialment als treballadors transfronterers que fan aquest trajecte diàriament. Paneque –segons va informar el Govern– va rebre la proposta obertament, “amb bons ulls”. De fet, els dos representants van acordar crear un grup de treball bilateral per estudiar la viabilitat del projecte i avaluar-ne el desenvolupament tècnic. En aquest sentit, el Govern ja ha començat a compartir el projecte de tramvia lleuger urbà amb els comuns per “implementar un pla sectorial d’infraestructures que permeti reservar els espais previstos per al traçat de la línia”. Aviat també es plantejarà un possible mapa d’estacions.