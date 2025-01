Formació de tir a membres de duana i agents penitenciaris

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La policia ha format a diversos membres dels cossos especials perquè esdevinguin monitors de tir. Els agents de duana i d'institucions penitenciàries han pogut aprendre habilitats com la precisió, la coordinació, la concentració o la seguretat de mans d'agents de la policia. En el vídeo, publicat per la policia en les seves xarxes socials, es pot veure com els "alumnes" han pogut realitzar diverses pràctiques de tir conjuntes, sigui en fila o un per un, darrere d'una protecció o bé drets o estirats.