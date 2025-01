Els mestres donen una última oportunitat al Govern abans de la vaga

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El Sindicat de l’Ensenyament Públic (SEP) obre l’última porta al diàleg abans de sortir al carrer per protestar contra les condicions salarials. L’assemblea que el cos de professors va celebrar ahir va decidir per unanimitat descartar la vaga immediata –l’opció més radical que hi havia sobre la taula– i esperar a veure com prosperen les negociacions que van acordar amb Govern, que es va citar amb el sindicat per fer diverses reunions des del febrer fins al juny.