Els andorrans que viatgin a Qatar gaudiran d’una exempció de visat

Els ciutadans andorrans que viatgin a Qatar podran gaudir d’una exempció de visat de 30 dies, segons l’acord tancat ahir durant la primera visita oficial d’una autoritat qatariana al Principat. Aquesta mesura es va confirmar en la reunió entre el ministre d’Estat d’Afers Exteriors de Qatar, el sultà bin Saad Al Muraikhi, i les autoritats andorranes. L’avenç es va destacar com un pas important per fomentar el turisme i l’intercanvi econòmic entre ambdós països, així com per posicionar Andorra com a destinació atractiva per als visitants qatarians.