El CSJ aprova l'obligatorietat de la signatura digital en els documents judicials

El Consell Superior de la Justícia ha aprovat avui cinc nous protocols d'actuació que tracten aspectes diversos com l’obligatorietat de la signatura digital en la totalitat dels documents judicials, la regulació de la presentació dels escrits telemàtics a través de la plataforma Avantius o el sistema de funcionament dels enviaments de documentació als tribunals, la Batllia i a la Fiscalia General per part dels organismes que compten amb perfil al PSP. També s'ha aprovat el detall dels terminis d’aplicació per a la correcta comptabilització de les notificacions telemàtiques i la presentació, recepció i gestió dels escrits telemàtics a través de la plataforma Avantius. Així com una modificació del reglament tècnic relatiu a la xarxa i al sistema informàtic de gestió i comunicació processal per a la implantació correcta de l'expedient electrònic en l'administració de la Justícia.