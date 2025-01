Coopalsa afirma que el laude no s'ajusta a dret

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Coopalsa ha mostrat el seu desacord amb el laude arbitral emès en el cas del conflicte laboral amb els xofers ja que "no el considera ajustat a dret", segons explica l'empresa en un comunicat, "i el valora contrari als interessos de l'organització i de la mobilitat pública al Principat". I asseguren que la decisió adoptada no ha considerat "aspectes fonamentals que són clau per a una resolució fonamentada en dret, que sigui justa i equitativa del conflicte".

La companyia remarca que la resolució és favorable en dues de les set pretensions del comitè i estableix que en quinze dies l'empresa haurà de refer la planificació en base a horaris intensius de 40 hores setmanals repartits en cinc dies de treball. Una decisió que "ens complica la planificació, però tot i això ho haurem de fer", ha declarat el gerent de Coopalsa, Gabriel Dallerès, qui també n'ha tret la part positiva, remarcant que "l'aute clarifica una discussió on es discutien moltes coses i finalment se n'han concretat dues".

L'empresa remarca que quatre de les demandes dels treballadors han quedat fora de l'arbitratge i la cinquena haurà de ser resolta a tribunals. I subratlla que no s'han volgut pronunciar fins ara sobre les reclamacions dels conductors perquè han respectat el procés de conciliació i el posterior arbitratge "per facilitar un entorn propici per assolir una entesa beneficiosa per a totes les parts". Coopalsa ressalta que "tot i les dificultats del procediment" en l'acte de conciliació es va arribar a un acord sobre dues de les demandes del comitè dels xofers.

La companyia de transports concessionària de sis línies de la capital a Encamp, a Soldeu, al Pas de la Casa, a Arinsal, a Ordino i la Línia Circular amb Escaldes ha apuntat que en els dies vinents analitzarà amb detall la resolució per valorar si calen més pròximes actuacions.