El Consell General vol ser pioner creant la xarxa de dones parlamentàries

La totalitat dels grups parlamentaris i el conseller no adscrit han entrat a tràmit avui la proposta d'acord per a la creació de la xarxa de dones parlamentàries del Consell General, amb l'objectiu que el Consell esdevingui un parlament pioner, i que aquesta xarxa de dones permeti afrontar nous reptes relacionats amb la igualtat. Segons es detalla en l'exposició de motius de la proposta, que haurà de ser aprovada en la sessió del 6 de març, "els poders públics, inclòs el Consell General, han de ser els primers a liderar els esforços per aconseguir la igualtat efectiva”. Per això, “considerem que la creació d’una xarxa de dones parlamentàries al Consell General permetrà donar un impuls addicional a la igualtat efectiva entre homes i dones, situant aquest tema al centre dels debats”.

La proposta també ha preten recuperar el vincle amb les antigues parlamentàries i disposar d'un canal directe amb la societat civil i els organismes institucionals. En la proposta també es detalla que són membres de ple dret síndiques, subsíndiques i conselleres generals en actiu o que ja no estiguin exercint. A més, també són membres observadors síndics, subsíndics i consellers generals en actiu. Pel que fa al règim econòmic, el Consell General, amb càrrec al seu pressupost, garantirà el funcionament de la xarxa i també assumirà amb personal del parlament la seva gestió.

La xarxa de dones parlamentàries del Consell General ha estat impulsada per la delegació parlamentària a l’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa (APCE) com a resultat de la visita al Consell General de Despina Chatzivassiliou, la secretària general de l'APCE, el passat 8 de març del 2024, en el marc del Dia Internacional de la Dona, en què Chatzivassiliou va presentar el projecte de xarxa de dones parlamentàries de l’APCE i les accions que s’havien portat a terme.