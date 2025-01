Casal justifica l'endarreriment de la llei òmnibus per la recerca de consens

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Guillem Casal ha manifestat que el retard en l'aprovació de la llei òmnibus fins al març està motivat per l'objectiu compartit entre totes les formacions de tenir el millor text possible "transversal i global" sobre el creixement sostenible i l'habitatge, i en el qual "s'hauria d'intentar tenir la visió pactada d'altres projectes". El ministre portaveu ha assegurat que la majoria parlamentària que dona suport a l'executiu ha optat per allargar el procediment per treballar en comissió al Consell General per "seguir consensuant", quan podria haver fet servir que té més representació parlamentària per tirar-lo endavant. I ha remarcat que espera que "la cortesia parlamentària sigui bidireccional" i si la majoria accepta treballar el projecte de llei més temps que tots els altres partits "tinguin la voluntat per pactar el màxim possible".

Casal ha recordat que s'han presentat unes 200 esmenes al text presentat pel Govern i que el ponent no ha pogut tancar l'informe perquè les esmenes no estaven acabades de treballar i ha declarat que espera que el termini de vacances parlamentàries del febrer serveixi per seguir la feina dels consellers i tancar el document que l'executiu volia haver pogut passar pel ple del Consell en la sessió del 30 de gener. El ministre ha agraït l'esforç dels consellers del grup parlamentari que dona suport al Govern perquè ha ressaltat que la feina de revisió del projecte de llei és un treball "feixuc" perquè modifica diverses normes i s'ha d'analitzar molt bé com afecta cada canvi a cada llei.