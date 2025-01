Andorra es promociona amb quinze empreses a Fitur

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Un any més Andorra ha estat present a la Fira Internacional de Turisme de Madrid (Fitur), per promocionar la seva oferta turística i els esdeveniments més destacats del Principat, com les diferents propostes d'allotjaments, activitats i restauració. Andorra Turisme ha estat acompanyada d'una quinzena d'empreses, al pavelló 4 d'IFEMA, on s'ha ubicat l'estand d'Andorra. El ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, ha conversat amb els responsables de totes les empreses presents. També han viatjat fins a la capital espanyola els representants dels comuns d'Andorra la Vella i Encamp.

Una de les novetats més destacades de la 45a edició del Fitur ha estat la incorporació de Brasil com a país soci, així com l'ampliació de la secció dedicada al turisme accessible o l'aposta per la transformació digital.