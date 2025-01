Andorra Endavant es presenta com l’“única alternativa”

Andorra Endavant va celebrar dilluns a la nit el congrés de renovació a la sala d’actes de la Llacuna, on es va deixar palesa l’ambició de consolidar-se com l’única alternativa política “amb un discurs propi, arrelat als interessos del país i lliure de lligams amb lobbies”.

La presidenta del partit, Carine Montaner, va liderar la jornada, destacant les fites de la legislatura i reivindicant la coherència de la formació en temes com l’oposició a l’acord amb la Unió Europea i a la llei òmnibus. A més, va reconèixer la tasca dels consellers Noemí Amador i Marcos Monteagudo. La presentació de l’executiva va ser el punt central del congrés, amb la incorporació de tres noms: Stéphanie Steinbrecht, empresària i consultora especialitzada en serveis prèmium i estratègia de marca, assumeix la vicepresidència. Va elogiar la coherència del partit i va assegurar que “Andorra Endavant no viu del postureig polític, sinó de propostes sòlides pel bé del país”. Alfons Clavera, advocat i docent amb experiència política, és el nou secretari general. Va destacar que el partit ofereix “un espai per al debat d’idees i l’acció política amb fermesa i coherència”. Ruth Vila, amb una trajectòria destacada al sector sanitari i experiència prèvia en política, lidera la secretaria d’organització, i va posar en relleu el compromís per enfortir les estructures internes de la formació.