1.800 milions de dòlars en criptomonedes

Dins dels 1.800 milions de dòlars, principalment, els actius digitals que es troben són criptomonedes o inversions de compra realitzades amb aquest tipus d’eina. Segons Salinas, el càlcul el va realitzar l’empresa Chainanalysis. La companyia és líder en el camp de l’anàlisi de blockchain i investigació de criptomonedes. Es dedica de manera majoritària a proporcionar eines, serveis i dades per comprendre i controlar les transaccions en blockchains, amb l’objectiu de millorar la seguretat, la transparència i el compliment regulador en l’ecosistema de les monedes digitals. Treballa, sobretot, per a organitzacions governamentals i bancs.

En l’actualitat, Andorra se situa el número 26 en el rànquing d’Europa occidental d’inversió i moviment en criptomonedes. Aquesta dada fa referència a l’any passat i està elaborada per Chainanalysis. Entre els principals països en aquest tipus d’operacions es troben el Regne Unit, amb un total de 140 bilions de dòlars; Alemanya, amb prop de 70; França, amb una xifra similar a la del país germànic; Espanya, amb un total final d’aproximadament 60; els Països Baixos, amb prop de 55, i Itàlia, amb una xifra que s’apropa als 45 bilions de dòlars.

En l’altre extrem del rànquing es poden localitzar a estats com ara Estònia, Luxemburg, Albània, Bòsnia, Macedònia, Montenegro, Malta o Islàndia, que és el que tanca la llista ubicant-se en la posició número 31.

CURS EN VENDA IMMOBILIÀRIA AMB CRIPTOMONEDES

L’AGIA i MoraBanc anuncien una formació en vendes immobiliàries amb criptomonedes per al 28 de gener. L’objectiu d’aquest curs serà “permetre als professionals del sector tenir una primera idea del tema” si algun dia “es presentés una venda amb aquest tipus de pagament”, va explicar el president de l’entitat, Gerard Casellas. Si “hi ha un capital que vol pagar en criptomonedes” i “un venedor al qual li interessa que li paguin així”, que sigui “possible l’opció”, va relatar.



Segons Casellas, “la formació serà oberta per a qualsevol col·legiat” i el col·legi s’encarregarà de subvencionar una part del cost. Els mòduls que s’impartiran fan referència a criptografia bàsica, al fet de crear una visió general del futur que es planteja, a com s’està fent en altres països del món o sobre intel·ligència artificial. De moment, Casellas va detallar que hi ha un total de 39 persones apuntades.



L’empresa Inmocrypto serà l’encarregada de fer la formació. Tal com va detallar el cap d’actius digitals de MoraBanc, Carlos Salinas, “és una empresa amb gran recorregut a Espanya”.