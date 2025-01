Stéphanie Steinbrecht i Alfons Clavera s'incorporen a l'executiva d'Andorra Endavant

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Stéphanie Steinbrecht i Alfons Clavera s'han incorporat com a nous membres de l'executiva d'Andorra Endavant. Juntament amb ells, també s'ha incorporat Ruth Vila com a nova responsable d'organització del partit. Vila havia col·laborat amb Montaner quan estaven a Tercera Via. Andorra Endavant va presentar la nova executiva ahir a la nit a la sala d'actes de La Llacuna, a Andorra la Vella. La presidenta de la formació, Carine Montaner, va obrir l'acte amb un discurs on va reivindicar el posicionament del partit, apuntant que "som un partit avantguardista, fidel a les nostres idees, lliure de lligams amb lobbies i sempre orientat als interessos generals del país", i on també va tractar temes d’actualitat com l’oposició a l'acord amb la Unió Europea i a la Llei Òmnibus.

El congrés va finalitzar amb la presentació de la nova executiva del partit, confirmant a Steinbrecht, consultora especialitzada en serveis premium i branding estratègic, com a nova vicepresidenta del partit, l'advocat Alfons Clavera com a nou secretari general, i Ruth Vila, amb una llarga trajectòria professional al sector sanitari i experiència prèvia en política, com a secretaria d'organització. Durant els seus respectius discursos, Steinbrecht va destacar que “Andorra Endavant no viu del postureig polític, sinó de propostes sòlides pel bé del país”, mentre que Clavera va subratllar que el partit ofereix “un espai per al debat d’idees i l’acció política amb fermesa i coherència”. Per la seva banda, Vila va fer valdre el seu perfil discret però efectiu per treballar en la part estructural del partit.

Carine Montaner continuarà liderant el partit, i per tancar l'acte va voler donar un missatge d'optimisme als assistents: "La nova executiva ens prepara per a un repte important: el creixement territorial i l’enfortiment del partit. Avançarem amb pas ferm, sense córrer sense rumb".