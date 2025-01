Reunió entre el Col·legi de Farmacèutics i Govern

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El cap de Govern, Xavier Espot, s'ha reunit aquest matí amb el Col·legi de Farmacèutics per tractar la col·laboració amb aquest sector. Al mateix temps, s'ha posat sobre la taula el treball que s'està realitzant per a la redacció de la llei d'ordenació farmacèutica. Espot també s'ha trobat amb els representants del Col·legi de Dietistes i Nutricionistes per incloure aquesta activitat en la cartera de serveis de salut, segons ha publicat el cap de Govern a les xarxes socials.