Quatre noves tarifes de telefonia mòbil, amb més dades i minuts

Andorra Telecom va presentar ahir quatre noves tarifes mòbils amb l’objectiu de satisfer les demandes dels clients. Així doncs, la companyia ha decidit crear noves modalitats per als usuaris tenint en compte que cada vegada hi ha un augment més generalitzat en l’ús de les dades al Principat i del roaming fora del país. Per aquest motiu, les quatre noves tarifes incorporen més minuts i dades. La primera disposa de 3 GB, la segona de 15 GB, la tercera de 50 GB i la quarta de 100 GB. Les noves tarifes ja es poden contractar des d’ahir, tal com van explicar des de la companyia. Amb aquestes noves incorporacions, els clients podran escollir entre cinc opcions de tarifes en el catàleg, atès que, a més d’aquestes quatre, la tarifa XS continua vigent. “Cada vegada hi ha més clients que fan més ús de les dades fora d’Andorra en roaming i l’ús de les dades en nacional cada cop és més elevat, va pujant cada any més, per tant, hem de tenir unes tarifes a l’altura d’aquest fet”, va argumentar el director de clients d’Andorra Telecom, Xavier Agulló, sobre la creació de les tarifes.

Entrant en detall, la Tarifa 3 GB inclou 3 GB de dades per només vuit euros al mes amb 100 minuts de trucades nacionals. “Dirigides per a persones que fan un ús moderat del mòbil”, va indicar Agulló. La Tarifa 15 GB ofereix 15 GB per 18 euros al mes i disposa de 300 minuts nacionals. Aquí ja es troba l’opció de roaming internacional, per la qual per dos euros addicionals hi ha un extra perquè les persones puguin fer servir les dades en estats com Espanya, França i Portugal. “Està pensada per a persones que viatgen ocasionalment fora d’Andorra, que no fan un ús intensiu del mòbil, però ja tenen un ús prou rellevant”, va apuntar.

La Tarifa 50 GB Roaming inclou 50 GB per 28 euros mensuals i les dades es poden utilitzar a Espanya, França i Portugal sense necessitat de contractar cap opció a part. A més, inclou una tarifa plana de trucades nacionals i 300 minuts per a trucades internacionals. També hi ha una opció extra a contractar per la qual es poden incloure les dades de 50 GB a l’anomenada zona 1 (països d’Europa, Estats Units i Canadà). “Principalment, està pensada per a usuaris que tenen un ús freqüent del roaming i solen fer comunicacions i trucades ja en l’àmbit internacional”, va relatar Agulló. Finalment, la Tarifa 100 GB Roaming Plus dona 100 GB de dades amb roaming inclòs a tota la zona 1 i una tarifa plana de trucades tant a Andorra com a la zona 1. “Està pensada per a persones que volen gaudir de la màxima connectivitat sense gaires restriccions”, va afirmar.