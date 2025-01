Qatar eximeix els andorrans de visat per facilitar el turisme i l'intercanvi econòmic

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El cap de Govern ha rebut, aquest matí, el viceministre d'Afers Exteriors de Qatar, Bin Saad Al Muraikhi. Durant la trobada, s'han tractat diversos temes d'actualitat internacional i el rol de Qatar en la resolució dels conflictes en l'Orient Mitjà. El cap de Govern i el representant del país del golf també han abordat la cooperació entre els dos països i han explorat diferents vies de col·laboració per impulsar les relacions econòmiques, segons ha explicat el cap de Govern a les seves xarxes socials.

Un dels aspectes més destacats de la reunió ha estat l'exempció de visats per als ciutadans andorrans que viatgen a Qatar el que "facilitarà el turisme i l'intercanvi econòmic entre els dos països i obrirà noves oportunitats per al creixement de les relacions bilaterals", segons informa el comunicat de l'executiu. D'aquesta manera, els andorrans obtindran una exempció de visat de 30 dies a l'arribada al país del golf amb la presentació del passaport amb validesa de 3 mesos i un bitllet de tornada o continuació de viatge.

Bin Saad Al Muraikhi ha mantingut una trobada amb la ministra d'Afers Exteriors, Imma Tor, en una visita que "consolida els vincles diplomàtics entre ambdós països", segons destaca el Govern. Un dels temes que s'ha parlat ha estat la cooperació per atreure més turistes de Qatar a Andorra des de l'aeroport de Barcelona i s'aposta així "per l'arribada d'un turisme de luxe i qualitat, i es presenta Andorra com una destinació ideal per als viatgers qatarians que busquen experiències úniques en un entorn natural i exclusiu", indica el comunicat.