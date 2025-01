Patrice Faure es reuneix amb els grups parlamentaris

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El representant personal del Copríncep francès, Patrice Faure, s'ha reunit al llarg d'aquest migdia amb els presidents dels grups parlamentaris. Les trobades han tingut una durada de 15 minuts i han servit per establir una primera presa de contacte entre les parts. Faure, acompanyat de Robert Maure, director de gabinet de la delegació del Copríncep francès s'ha reunit amb Jordi Jordana i Maria Martisella, de Demòcrates, per tractar aspectes vinculats a les relacions entre ambdós països i altres temes d'actualitat política com la llei del creixement sostenible, l'acord d'associació amb la Unió Europea o la qüestió de l'avortament. Amb el grup parlamentari de Concòrdia, els seus representats, Cerni Escalé i Núria Segués, han traslladat a Faure el seu posicionament sobre la llei òmnibus, el referèndum i l'avortament, així com la intenció de reforçar els vincles amb França, tal com ha expressat el partit a través de les seves xarxes socials. Les representants del Partit Socialdemòcrata, Judith Casal i Susanna Vela, han parlat dels mateixos temes que Concòrdia amb el representant del Copríncep.

Patrice Faure també s'ha reunit amb el grup Ciutadans Compromesos, representat per Carles Naudi, per parlar sobre l'acord d'associació amb la Unió Europea i el coprincipat, així com amb les representants del grup parlamentari d'Andorra Endavant, Carine Montaner i Noemí Amador.