Marsol visita París per impulsar la cooperació laboral amb França

La ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge i presidenta d’Andorra Business, Conxita Marsol, va visitar ahir París per reforçar la col·laboració entre Andorra i França en el camp del treball, l’emprenedoria i la promoció econòmica. Marsol es va reunir amb Thibaut Guilluy, director general de Treball del govern francès, per abordar la recerca de treballadors segons les necessitats dels dos territoris. També va visitar Station F, el campus de start-ups més gran del món, per explorar col·laboracions, i va mantenir una trobada amb Yann de Pontbriand, president de l’Automobile Club de France.