L’Institut Guttmann formarà sanitaris per atendre pacients a Andorra

Renovació de l’acord entre el ministeri de Salut i l’Institut Guttmann per ampliar les prestacions que el centre especialitzat en neurorehabilitació ofereix als pacients andorrans (afectats per un dany cerebral no traumàtic, lesions cranioencefàliques, medul·lars...) i als professionals que els atenen al Principat. En aquest nou acord marc, l’ampliació de serveis se centra especialment en la formació dels professionals (que podran adquirir nous coneixements per millorar l’assistència domiciliària del pacient; no hi haurà, però, un programa concret) i en la fase intermèdia que queda entre l’alta hospitalària i el retorn a casa, una etapa fonamental, ja que és el moment en què el pacient aprèn a desenvolupar-se en un ambient que serà l’habitual quan torni al domicili per fer una vida plena (domèstica, lúdica...). Millorar l’assistència de les persones amb discapacitat, ampliar la formació dels professionals i reforçar els projectes de recerca i innovació en aquest camp són eixos prioritaris de Salut.

“L’actualització del conveni permet donar un impuls a la rehabilitació del pacient” Helena Mas, Ministra de Salut

Salut i el Guttmann col·laboren des del 2008, any que es va signar el primer conveni, molt centrat en l’assistència hospitalària. El 2014, la relació entre les dues parts es va renovar amb un nou acord, que ampliava els eixos de la col·laboració, però des del 2014 fins a l’actualitat l’assistència que ofereix el Guttmann ha evolucionat, especialment en l’etapa d’adaptació a l’activitat quotidiana. Helena Mas, ministra de Salut, va destacar ahir, durant la signatura del conveni, “la importància” de reforçar la cooperació amb “un centre de referència internacional”, i va recordar la llarga relació entre les parts (la representació de l’Institut Guttmann va recaure en les dues codirectores: Montserrat Caldés, que també n’és la gerent, i Montserrat Bernabeu, que n’és la directora assistencial). Des del 2008, el Guttmann, que té dues seus (una a Badalona, que és l’hospital, on s’atenen els pacients en fase aguda, i una altra a Barcelona, el Guttmann Barcelona, especialitzada en la segona fase de rehabilitació, activa des del 2019), ha atès 187 pacients únics procedents d’Andorra. Pel que fa a prestacions donades, el total des de l’inici de les relacions s’enfila fins a les 485 (un mateix pacient pot haver requerit diversos serveis). El 2024, el centre va tractar 29 pacients únics andorrans, dels quals 13 van requerir hospitalització. “L’objectiu [del Programa Vida Activa] és que l’usuari perdi la por a la vida comunitària” Montserrat Caldés, Codirectora de l’Institut Guttmann Mas va indicar que “l’actualització” del conveni permet donar “un impuls a la rehabilitació”, que el pacient tingui a la seva disposició “tots els recursos per promoure l’autonomia”. Una prestació que suma el nou conveni és el Programa Pont, que consisteix en la transferència d’informació entre el Guttmann i l’hospital Nostra Senyora de Meritxell per poder fer un acompanyament acurat del pacient quan aquest torna a casa. La comunicació entre centres permet perfeccionar l’atenció al territori d’origen. Caldés va remarcar que “el nou acord marc permetrà afegir addendes per poder contractar altres serveis més endavant”, atès que el sector progressa permanentment. Segons va apuntar Mas, les prestacions estan conveniades per la CASS en un règim en què el pacient paga el 25% del servei (el 35% en el suport de rehabilitació). Un altre servei que s’afegeix al conveni –aquest de caràcter privat, subvencionat per la mateixa entitat– és el Programa Vida Activa, que possibilita l’estada del pacient durant quinze dies en un apartament acompanyat d’altres persones en rehabilitació, totes observades per un equip de terapeutes, auxiliars clínics o mentors. Aquest programa prepara els usuaris per al retorn a la vida ordinària (els pacients s’ocupen de les tasques domèstiques i fan tota mena d’activitats a l’exterior). El conveni, per cert, està supervisat per una comissió de seguiment.