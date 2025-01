La incidència de la grip experimenta un lleuger descens

La taxa se situa en 151,59 casos per cada 100.000 habitantsArxiu

Els casos de grip al Principat han experimentat un lleuger descens respecte a la setmana passada, segons les dades publicada pel ministeri de Salut. Les dades indiquen que la incidència, del 13 al 19 de gener, ha estat de 151,59 casos per cada 100.000 habitants, pels 163,34 casos de la segona setmana de l'any, tot i que recalca que "es manté en nivells similars a la setmana anterior".

La variant que més s'ha detectat en les mostres de la darrera setmana ha estat la Grip A, amb el 50%, seguida de la Grip B amb 22,5% d'afectats- Els pacients amb VRS han estat un 12,5% i un 5% amb Rhinovirus/Enterovirus, mentre que els de Metapneumovirus i Adenovirus han estat un 2,5%. La vigilància dels virus respiratoris circulants indica que en la tercera setmana del 2025, les mostres positives han estat del 18,52%.

Les xifres setmanals indiquen que la taxa d'incidència d'infeccions respiratòries agudes (ARI) ha arribat a 341,95 casos per 100.000 habitants i manté "una tendència estable durant les darreres setmanes". Pel que fa al nombre de casos declarats, s'observa que hi ha una "clara tendència a l'alça" i la franja d'edat més afectada continua sent la de 0 a 4 anys.