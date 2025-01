Govern i Microsoft impulsen la millora digital del Principat

Verificat per

El Govern i Microsoft van signar ahir un acord de col·laboració destinat a accelerar la transformació digital del Principat. L’acord, rubricat per David Vicente, director d’Andorra Digital, i David Hernández, director d’empreses de Microsoft Ibérica, té com a objectiu modernitzar les administracions públiques i fomentar l’ús de tecnologies capdavanteres a empreses, start-ups i ciutadans.

En la presentació, el secretari d’Estat de Transformació Digital i Telecomunicacions, Marc Rossell, va destacar que aquest pas reforça el compromís d’Andorra amb la digitalització, tot subratllant la voluntat de fer del país un pol tecnològic i de creixement econòmic.

L’acord s’emmarca dins l’estratègia de transformació digital aprovada pel Govern, liderada per Andorra Digital. Entre les seves línies principals inclou la millora dels serveis públics mitjançant l’ús de solucions tecnològiques innovadores, la transformació de les operacions governamentals cap a serveis de núvol híbrid o públic, i el desenvolupament de programes per incrementar les competències digitals de la ciutadania i els professionals.

A més, s’establirà un model de governança per supervisar les iniciatives i garantir la seva correcta implementació. Segons David Vicente, aquesta col·laboració amb Microsoft permetrà no tan sols millorar la qualitat dels serveis a la ciutadania, sinó també enfortir la competitivitat de les empreses andorranes.

Microsoft, per la seva part, es va comprometre a aportar la seva experiència en tecnologies com la intel·ligència artificial i el núvol, així com eines de formació dirigides a emprenedors, institucions i organitzacions locals. “Amb aquest projecte, volem contribuir a la transformació digital del país i al benestar de la seva població”, va afirmar David Hernández.

L’acord també posarà un èmfasi especial en la ciberseguretat i en l’ús responsable de la tecnologia, seguint els principis d’ètica i sostenibilitat. Es preveu que en els pròxims cinc anys, aquesta col·laboració contribueixi significativament al posicionament d’Andorra com un referent en transformació digital al sud d’Europa i un exemple d’innovació tecnològica.

Amb aquest acord, Andorra reforça la seva aposta per esdevenir un país més competitiu, modern i connectat, potenciant l’atracció de talent, projectes d’alta tecnologia i inversions estratègiques.