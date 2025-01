La Fundació Alícia traçarà el full de ruta de la restauració d’Andorra la Vella

El comú d’Andorra la Vella i la Fundació Alícia han començat a treballar sota el lema Cuinem el futur d’Andorra la Vella per traçar un full de ruta destinat a potenciar el sector de la restauració de la parròquia. El cònsol major, Sergi González, va destacar ahir que l’objectiu principal és crear un marc que fomenti la cohesió entre els restauradors i impulsi la imatge d’Andorra la Vella com una destinació gastronòmica on es menja bé.

En el marc del projecte El comerç és capital, es va constatar l’existència de 300 establiments de restauració a la parròquia i es va recollir el feedback del sector, la qual cosa va portar el comú a contactar amb la Fundació Alícia. L’entitat, reconeguda per la seva experiència en aquest àmbit, va iniciar al desembre un diagnòstic per establir les bases del projecte, que culminarà amb els primers resultats a l’abril. Les accions inicials podrien arrencar ja aquest any, segons va avançar González.

La directora científica de la Fundació Alícia, Elena Roura, va explicar que el projecte pretén millorar la qualitat de la restauració d’Andorra la Vella d’acord amb la missió de l’entitat: garantir que les persones mengin millor, és a dir, de forma més saludable, sostenible i saborosa. Roura també va detallar que al febrer es faran grups de cocreació per determinar les necessitats del sector, com ara la manca de personal qualificat, i que a l’abril es presentarà el full de ruta definitiu.

González va subratllar que el treball es desenvolupa sense directrius del comú per tal que el projecte reflecteixi les necessitats dels restauradors. Així mateix, va indicar que iniciatives com la formació seran claus per afrontar els reptes plantejats, com ara la mancança de professionals.

Pel que fa a la possible integració d’aquesta acció en una estratègia nacional de posicionament gastronòmic, González va expressar que Andorra Turisme hauria de tenir un paper en les pròximes taules de treball.

El cònsol major va recordar que el diagnòstic realitzat pel comú fa mesos referma la voluntat de crear un hàbitat en què el comerç i la restauració tinguin futur, prosperitat i cohesió, evitant així el risc de saturació.

González també va destacar la importància de crear una imatge única i atractiva per a la restauració d’Andorra la Vella, que permeti diferenciar la parròquia d’altres destinacions i atreure un públic divers.