Forné exposa el projecte de transport segregat a la consellera de Territori de la Generalitat

El secretari d'Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat d'Andorra, David Forné, i la consellera de Territori i Portaveu de la Generalitat de Catalunya, Sílvia Paneque, s'han reunit avui a la tarda la seu de la conselleria a Barcelona, per tractar l’agenda conjunta entre els dos territoris, centrada en projectes de transport, infraestructures i energia.

Durant la reunió, Forné ha presentat el projecte d’un sistema de transport segregat mitjançant un tramvia urbà lleuger que connectaria Sant Julià de Lòria amb Escaldes. Aquest projecte, que ja ha completat la seva primera fase tècnica, necessita ara la coordinació amb els comuns per reservar els espais necessaris per al traçat. També s’ha plantejat l’ampliació de la connexió fins a la Seu d’Urgell, amb l’objectiu d’oferir un transport sostenible i alternatiu al sistema viari actual. La consellera Paneque ha acollit la proposta de manera favorable, i ambdós representants han acordat crear un grup de treball conjunt per estudiar-ne la viabilitat, segons ha informat Govern en un comunicat.

A més, la Generalitat ha destacat els seus plans per desdoblar la carretera C-16 entre Cercs i Bagà, una actuació considerada prioritària per millorar les connexions amb Andorra i facilitar la mobilitat entre els dos territoris.

En relació amb l’aeroport d’Andorra-La Seu d’Urgell, ambdós representants han celebrat l’increment del 73% en passatgers durant el 2024, arribant als 16.188 anuals gràcies a la nova línia regular amb Palma. També s’ha destacat l’augment de les inversions privades en hangars, que impulsen l’economia local. Govern i Generalitat s’han compromès a continuar potenciant la infraestructura i treballar per ampliar les connexions aèries.

Finalment, Forné i Paneque han abordat el desplegament de la nova interconnexió elèctrica entre Andorra i Adrall, que augmentarà la capacitat d’intercanvi energètic i garantirà el servei al Principat, consolidant així la col·laboració transfronterera.